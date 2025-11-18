¿Por qué la audiencia en contra de reos recapturados se ha suspendido varias veces?

-

Los reos recapturados tras fugarse junto con líderes del Barrio 18 siguen sin conocer su situación legal en los tribunales, ya que, por cuarta ocasión, la audiencia de primera declaración volvió a suspenderse.

Una vez más se suspendió la audiencia de primera declaración en contra de Melcin Gabriel de León, alias "Little Strong" y Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias "Spectro" o "Monstruo", quienes fueron recapturados el 17 de octubre en Huehuetenango.

La audiencia fue programada por cuarta vez para este 18 de noviembre, pero de nuevo se suspendió. Debido a problemas en conexión con el Preventivo para Varones de la zona 18, en donde permanecen recluidos los dos pandilleros.

De acuerdo con una fuente consultada, la otra opción para realizar la audiencia es que los pandilleros comparezcan ante el Juzgado, pero por motivos de seguridad se quiere evitar el traslado de estos.

En este sentido, una nueva audiencia quedó programada para el próximo 5 de diciembre de 2025. En esa audiencia el MP debe imputar el delito de evasión, por haberse fugado de la cárcel de Fraijanes II.

De los 20 pandilleros fugados, cuatro han sido recapturados. (Foto: PNC)

Historial criminal de los reos

Melcin Gabriel de León, de 32 años, ("Little Strong") es integrante de la clica "Solo para Locos", una estructura vinculada a la pandilla Barrio 18. Fue capturado el 23 de agosto de 2019, acusado de asesinato y conspiración para cometer exacciones intimidatorias.

Su historial criminal incluye cuatro antecedentes previos, entre ellos portación ilegal de arma de fuego, soborno y posesión de drogas, cometidos entre 2012 y 2013. Además, contaba con una condena de 10 años de prisión inconmutables por delitos de extorsión.

Según investigaciones, "Little Strong" mantenía atemorizados a comerciantes de Champerico, Retalhuleu, al exigirles sumas de dinero de hasta 25 mil dólares (alrededor de Q193 mil) a cambio de permitirles continuar con sus actividades comerciales y no atentar contra su vida.

Marlon Manolo Martínez Sincuire, 36 años, ("Monstruo" o "Espectro") es señalado como miembro activo de la autodenominada Rueda del Barrio 18, otra estructura criminal con fuerte presencia en distintos puntos del país.

En el momento de su captura, las autoridades le decomisaron cinco teléfonos celulares, una peluca y una pistola calibre .40 marca Glock, con dos tolvas y 23 cartuchos útiles.