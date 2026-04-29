Capturan a presunto responsable de asesinar a un joven este martes en zona 21

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El ataque armado sucedió esta mañana cuando la víctima caminaba acompañada de sus dos sobrinos.

EN CONTEXTO: Ataque armado deja un fallecido este martes en la zona 21

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a uno de los presuntos responsables de cometer un crimen la mañana de este martes 28 de abril, en la 2a. avenida y 8a. calle de la colonia Vásquez, en la zona 21 de la ciudad capital.

Se trata de Kevin Humberto Aguilar Noj, de 29 años, quien fue detenido horas más tarde cuando intentaba huir en un vehículo de dos ruedas, en la 16 calle "A" final de la colonia Los Olivos, de la misma zona.

El detenido fue identificado como: Kevin Humberto Aguilar Noj. (Foto: PNC)

Esta acción fue realizada por investigadores de la PNC luego de que rastrearan el lugar por donde se presume había escapado el atacante; esto gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad ciudadana instaladas en el sector.

Además, a Kevin Aguilar se le incautaron dos pistolas, una marca Glock, calibre 9 milímetros, la cual fue robada el 9 de agosto de 2025 en el interior de una finca de la aldea Petapilla, en Chiquimula.

Al capturado se le incautaron dos pistolas. (Foto: PNC)

La otra pistola que le fue decomisada es Smith & Wesson, color plateado, con el registro esmerilado. También, se le incautaron dos tolvas y 34 municiones, según indicaron las autoridades.

El vehículo con placas M-807KC, que se presume habría sido utilizado como medio de transporte en el ataque armado, fue consignado por la PNC.

Un vehículo de dos ruedas en el que se transportaba el ahora detenido, fue consignado. (Foto: PNC)

El crimen

Poco antes de las 8:00 de la mañana, Dilan Steven Chávez Zequeida, de 20 años, caminaba junto a sus dos sobrinos, a quienes llevaba hacia una escuela de Nimajuyú.

Pero dos hombres que lo esperaban se acercaron y le dispararon frente a los niños, quienes resultaron ilesos y fueron entregados por las autoridades a los familiares quienes se hicieron presentes al lugar.

La familia dijo desconocer los motivos del ataque, ya que Chávez Zequeida era de capacidades reducidas y siempre llevaba a sus sobrinos a estudiar y luego regresaba a recogerlos.

La víctima fallecida es Dilan Steven Chávez Zequeida. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

*Con información de Jorge Senté / Nuestro Diario