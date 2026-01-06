Inacif confirma causas de muerte de joven madre y su bebé halladas cerca de un río

Un macabro hallazgo se registró el pasado domingo 4 de enero en una calle de terracería, cerca de un riachuelo, en la aldea el Capulín, en la vuelta de la Danta, en Siquinalá, Escuintla.

En el lugar fueron encontrados los cuerpos de una madre identificada como: Lenda Ismelda Cárdenas Burrión, de 18 años, y de su bebé Daris, de tan solo 1 año y medio.

Cárdenas Burrión presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo, pero siendo la más letal en el cuello donde sufrió heridas por arma blanca, según indicó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Estas heridas provocaron seccionamiento de arterias carótidas y venas yugulares, agregó el Inacif.

Además, la bebé presentaba laceración cerebral por paso de proyectil de arma de fuego en el cráneo, según confirmaron las autoridades.

Las víctimas habría sido dejadas en la orilla del riachuelo tras haber sido asesinadas. (Foto: archivo/Soy502)