Capturan a presunto responsable del asesinato de médico

La Policía Nacional Civil (PNC) logró capturarlo cuando se encontraba dentro de un bar de la colonia Progreso, zona 11.

Durante la tarde del viernes 28 de noviembre, se realizó el operativo policial para detener a Marcelino "N", de 27 años, quien tenía una orden de captura por ser el presunto responsable de asesinar a Edgar Rodolfo Sánchez Reyes.

Capturado por Homicidio de un médico-cirujano que trabajaba en el IGSS y en el hospitalito de la PNC



Investigadores del #DEIC, en apoyo a agentes del #GECE, capturan a Marcelino “N”, de 27 años, quien es requerido por un juzgado de Guatemala por estar sindicado pic.twitter.com/Jwd2L5YCX3 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 29, 2025

Los hechos

Sánchez Reyes falleció tras haber recibido múltiples disparos en la cabeza, el pasado 19 de septiembre de 2025; cuerpos de socorro encontraron su cuerpo en la línea del ferrocarril de la zona 8.

(Foto: Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala)

La víctima era conocida por su profesión de médico y cirujano y por haber laborado en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y en el Hospitalito de la PNC, además de haber presentado su candidatura para ser alcalde San Juan Sacatepéquez.