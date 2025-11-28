Mujer que vendió entradas falsas para Arjona, reintegrará el dinero

-

Una mujer fue denunciada por varios extranjeros por vender boletos falsos para un concierto de Ricardo Arjona.

El Ministerio Público (MP) recibió múltiples denuncias en contra de Claudia María Alonzo Pacheco, por la venta de boletos falsos para el concierto de Ricardo Arjona.

En seguimiento a la denuncia de ocho turistas extranjeros, la Fiscalía de delitos contra turistas extranjeros, individualizó a la presunta responsable y convocó a una junta conciliatoria. Ahí, las agraviadas y la sindicada acordaron que el dinero de las entradas será reintegrado por Alonzo.

En la sede fiscal se llevó a cabo una junta conciliatoria en la que, de forma virtual, las nueve agraviadas y la sindicada alcanzaron un acuerdo para el reintegro del monto defraudado (Foto: MP)

Las denuncias

Según la investigación del MP, Claudia María Alonzo Pacheco se habría apropiado de $6,599 (alrededor de Q50,558), al estafar a varias personas, quienes pagaron entre $243 (Q1,861) hasta $900 (Q6,895), por los boletos para disfrutar de los conciertos del cantautor.

Las denuncias fueron interpuestas por guatemaltecos, costarricenses y uruguayos quienes recibieron los supuestos boletos, pero estos resultaron ser falsos, mientras que otros hicieron el pago, pero no recibieron sus entradas.