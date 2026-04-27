Capturan a presunto saqueador de iglesia en zona 5

El ahora detenido se encontraba aparentemente bajo efectos de alguna droga.
EN CONTEXTO: ¡Queda grabado! Momento en que hombre roba en una iglesia de zona 5 (video)
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó la tarde de este lunes 27 de abril a Anthony Stuardo Lemus López, de 23 años, señalado de cometer robos en la iglesia católica María Auxiliadora, ubicada en la zona 5 de la ciudad capital.
El sindicado figuraba en grabaciones de video luego de que el pasado 14 de abril sustrajo de dicha iglesia, equipo electrónico, según indicaron las autoridades.
Esta vez, Lemus López fue sorprendido nuevamente en el interior de la capilla de adoración de la parroquia, cuando pretendía robar más objetos, según informó la PNC.
Este hombre se encontraba posiblemente bajo efectos de alguna droga, por lo que fue puesto a disposición de torre de tribunales.
Además, se presume que también robó ofrendas en iglesias ubicadas en el Centro Histórico de la ciudad, extremo que se investiga, agregó la PNC.