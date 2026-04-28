Rubén Darío Silva se rompe el tendón de Aquiles y estará varios meses de baja

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A pesar de la victoria 2-1 sobre Cobán Imperial del domingo, que le aseguró a Xelajú el liderato de la fase regular, la grave lesión de su portero titular, Rubén Darío Silva, a las puertas de la fase final genera preocupación en el club altense.

El guardameta uruguayo encendió las alarmas al pedir su cambio tras resentirse de la pierna derecha en una acción sin contacto. Horas después se confirmó el peor escenario: ruptura del tendón de Aquiles, una lesión que lo obligará a pasar por el quirófano en los próximos días y que lo mantendrá fuera entre seis y ocho meses.

La baja deja a los Superchivos sin una de sus piezas más determinantes justo en el momento clave del campeonato. Silva no solo se pierde lo que resta del Clausura, sino también gran parte del Apertura, lo que obliga al cuerpo técnico a reconfigurar la portería en plena lucha por el título.

El arquero sudamericano no podrá estar en la lucha por el título del Clausura. (Foto: redes sociales)

La intervención quirúrgica estaría a cargo del doctor Errol Méndez, vinculado a la Selección Nacional, quien definirá con mayor precisión los plazos de recuperación. Mientras tanto, Xela afronta la fase decisiva con una ausencia sensible que cambia el panorama en su aspiración al título.