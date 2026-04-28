Sabalenka remonta a Osaka y clasifica; Zverev avanza con autoridad en Madrid

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La jornada del lunes en el Masters de Madrid mantuvo en carrera a varias de sus principales figuras, pero también dejó sorpresas de peso.

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La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, y el alemán Alexander Zverev (tercero en el ranquin mundial) avanzaron, mientras que nombres fuertes como Elena Rybakina y Coco Gauff quedaron eliminadas.

En la pista central de la Caja Mágica, Sabalenka protagonizó el duelo más atractivo del día al remontar ante Naomi Osaka. La japonesa se llevó el primer set en un contundente tie-break, aprovechando los errores y la incomodidad de su rival sobre la arcilla madrileña. Sin embargo, la bielorrusa ajustó desde el segundo parcial, capitalizó la pérdida de precisión de Osaka (que acumuló dobles faltas y mostró desgaste físico) y terminó imponiéndose por 6-7 (1/7), 6-3 y 6-2 en poco más de dos horas.

La acción del torneo en la capital española continúa este martes:

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Actuación dominante

En el cuadro masculino, Zverev cumplió sin sobresaltos al vencer 6-3 y 7-6 (7/2) al francés Terence Atmane en un duelo sólido. El alemán, campeón en Madrid en 2018 y 2021, mantiene su regularidad en el torneo, alcanzando al menos los octavos de final en todas sus participaciones.

Su próximo rival será el checo Jakub Mensik, quien eliminó al ruso Karen Khachanov por 6-4 y 7-6 (13/11) en uno de los desenlaces más ajustados de la jornada.