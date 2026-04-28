México: capturan a líderes del narco, uno de ellos el posible sucesor de "El Mencho"

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"El Jardinero" por quién Estados Unidos ofrecía $5 millones de dólares, fue detenido en Nayarit, México.

Autoridades de México anunciaron este lunes la captura de dos líderes de organizaciones del narcotráfico, uno de ellos considerado el posible sucesor de "El Mencho", fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Nemesio "El Mencho" Oseguera murió en febrero tras ser herido por militares durante un violento operativo en Jalisco (oeste), que desató una asonada criminal con bloqueos carreteros y ataques a negocios en diversos puntos del país.

Audias Flores Silva, uno de los hombres más cercanos al capo, fue detenido este lunes 27 de abril en el estado de Nayarit, también en el oeste de México.

Estados Unidos ofrecía una recompensa de $5 millones de dólares por él. Según el centro de pensamiento Insight Crime, Flores se perfilaba como uno de los sucesores del fundador del CJNG.

#AlMomento



Como resultado de labores de inteligencia y coordinación interinstitucional de manera quirúrgica, sin necesidad de efectuar un solo disparo, sin personas fallecidas, ni lesionadas, #PersonalNaval realizó la aprehensión de un blanco prioritario.



Para el desarrollo de… pic.twitter.com/RoEqY9KqMb — SEMAR México (@SEMAR_mx) April 27, 2026

Apodado "El Jardinero", fue "el brazo derecho" de Oseguera hasta su muerte, dijo a AFP David Saucedo, especialista en seguridad.

También fue el encargado de negociar a nombre de Oseguera una alianza entre el CJNG y "Los Chapitos", la facción del Cártel de Sinaloa comandada por los herederos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, añadió Saucedo al citar fuentes de inteligencia de Estados Unidos y México.

La operación de su captura fue "planeada, desarrollada y ejecutada" por las fuerzas especiales de la Marina mexicana, informó en la red social X Omar García Harfuch, secretario de Seguridad.

Flores Silva es "requerido por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición", agregó Harfuch.

En una operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina @SEMAR_mx , a través de sus Fuerzas Especiales, fue detenido en Nayarit Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.



Cuenta con orden de aprehensión en México y también es requerido por autoridades de… pic.twitter.com/5jqtX53Rzn — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 27, 2026

Otro capturado

Más temprano el gobierno del estado de Tamaulipas (noreste) reportó la detención de Alexander Benavides Flores, alías "R9", quien sería jefe de Los Metros, señalado como "objetivo prioritario" e integrante de una banda delictiva que actúa en ese distrito.

La captura desató al menos ocho bloqueos por parte de criminales en carreteras de Reynosa, ciudad fronteriza con Estados Unidos. Las autoridades retomaron el control sin reportar víctimas en estas acciones.

Este grupo es una de las facciones que surgieron del cartel del Golfo, debilitado desde hace más de una década tras la captura de sus líderes.

Reynosa, con unos 690 mil habitantes, colinda con McAllen, Texas, y fue uno de los feudos del Cartel del Golfo, que llegó a ser una de las bandas más poderosas de México.

Alexander Benavides Flores, alias 'El Metro 9', presunto líder de 'Los Metros', fue detenido en Reynosa, Tamaulipas; su detención desató una ola de violencia. #LasNoticiasDeFORO con @_fernandanews | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en… pic.twitter.com/ess4uhKNDR — N+ FORO (@nmasforo) April 27, 2026

*Con información de AFP