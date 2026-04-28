Fatal accidente: vendedora ambulante muere atropellada en la Aguilar Batres

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El tránsito se ha visto afectado debido a este percance vial que ha dejado como saldo a una mujer sin vida.

Un fatal accidente de tránsito sucedió la noche de este lunes 27 de abril, en la calzada Raúl Aguilar Batres y 38 calle de la zona 12 capitalina.

En el percance vial estuvo involucrado un vehículo de dos ruedas y una vendedora ambulante que caminaba con una carretilla de dulces, según indicaron los Bomberos Municipales quienes atendieron la emergencia.

Por causas que aún no han sido establecidas, el conductor impactó con la vendedora, quedando ambos sobre la cinta asfálticas, pero a pesar de la atención de los socorristas, se confirmó que la mujer falleció en el lugar por politraumatismo.

De momento la víctima mortal no ha sido identificada, pero se informó que era de 60 años aproximadamente.

La vendedora ambulante falleció en el lugar, mientras el conductor resultó con heridas leves. (Foto: Bomberos Municipales)

Conductor con heridas leves

El conductor quien fue identificado como Jonathan Reynoso Cucú, de 19 años, resultó con lesiones que fueron atendidas por el personal paramédico en el lugar y no ameritó traslado a un centro asistencial.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) se presentaron al lugar para procesar la escena y regular el paso vehicular.

El Ministerio Público (MP) quedó a cargo de las diligencias para determinar responsabilidades.