Capturan a presunto sicario tras persecución en zona 7

Marlon Ismael Simón Ismatul, de 18 años, fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) tras una persecución en la colonia Amparo I, en la zona 7 de la ciudad de Guatemala.

Agentes de la PNC realizaban recorridos de seguridad en dicha zona este miércoles 3 de diciembre, cuando se percataron que el sindicado actuaba de manera sospechosa.

Este hombre al notar la presencia policial intentó escapar, por lo que policías motorizados del Grupo Especial Contra Extorsiones (GECE), persiguieron a Marlon Simón, quién portaba una pistola robada.

El capturado fue identificado como Marlon Ismael Simón Ismatul. (Foto: PNC)

Según indicaron las autoridades, esta persona pretendía realizar un ataque armado en el sector.

Se le incautó una pistola calibre .40, con un cargador y 12 municiones, la cual fue robada el pasado 2 de mayo, en el kilómetro 117, en jurisdicción de Chiquimula, según señaló la PNC.

Al detenido se le incautó una pistola con reporte de robo. (Foto: PNC)