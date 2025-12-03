Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Capturan a presunto sicario tras persecución en zona 7

  • Por Geber Osorio
03 de diciembre de 2025, 15:28
El detenido es un joven de 18 años que presuntamente cometería un ataque armado. (Foto ilustrativa: istock)

El detenido es un joven de 18 años que presuntamente cometería un ataque armado. (Foto ilustrativa: istock)

La Policía Nacional Civil (PNC) logró la captura de un joven de 18 años, tras una persecución en la colonia Amparo I de la zona 7 capitalina, frustrando así un posible ataque armado.

OTRAS NOTICIAS: Respaldan reformas que fortalecen el marco legal y operativo de la PNC

Marlon Ismael Simón Ismatul, de 18 años, fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) tras una persecución en la colonia Amparo I, en la zona 7 de la ciudad de Guatemala.

Agentes de la PNC realizaban recorridos de seguridad en dicha zona este miércoles 3 de diciembre, cuando se percataron que el sindicado actuaba de manera sospechosa.

Este hombre al notar la presencia policial intentó escapar, por lo que policías motorizados del Grupo Especial Contra Extorsiones (GECE), persiguieron a Marlon Simón, quién portaba una pistola robada.

El capturado fue identificado como Marlon Ismael Simón Ismatul. (Foto: PNC)
El capturado fue identificado como Marlon Ismael Simón Ismatul. (Foto: PNC)

Según indicaron las autoridades, esta persona pretendía realizar un ataque armado en el sector.

Se le incautó una pistola calibre .40, con un cargador y 12 municiones, la cual fue robada el pasado 2 de mayo, en el kilómetro 117, en jurisdicción de Chiquimula, según señaló la PNC.

Al detenido se le incautó una pistola con reporte de robo. (Foto: PNC)
Al detenido se le incautó una pistola con reporte de robo. (Foto: PNC)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar