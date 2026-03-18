Capturan a presunto terrorista que pretendía cometer un ataque armado

Las fuerzas de seguridad sorprendieron al presunto criminal con un revólver, en Mixco.
OTRAS NOTICIAS: Fuerte colisión deja un conductor fallecido en Villa Canales
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Diego "N", alias "Negro", de 19 años, quien aparentemente pretendía cometer un ataque armado, según indicaron las autoridades.
Alias "Negro" es un terrorista del Barrio 18 que era buscado por el delito de asesinato, según una orden girada por un juzgado de Jalapa.
Al momento de la captura se le incautó un revólver ilegal con registro borrado o alterado y seis municiones útiles, según informaron las autoridades.
La aprehensión se efectuó en la zona 6 de Mixco, por medio de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) durante un operativo del Plan Centinela Metropolitano, señaló la PNC.
El detenido fue puesto a disposición de un juez para que resuelva su situación legal.