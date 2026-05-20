¡Disparan a la PNC! Capturan a presuntos asaltantes tras persecución en la Roosevelt

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Los sujetos intentaron huir y dispararon al notar la presencia de agentes policiales.

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La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este miércoles 20 de mayo a dos presuntos asaltantes tras una persecución que inició en la calzada Mateo Flores y que terminó en la 38 avenida de la calzada Roosevelt, en la zona 11 capitalina.

Uno de los capturados fue identificado como: Brandon Alexander González García, de 26 años; mientras, el segundo detenido es un adolescente de 17 años quien fue remitido hacia el juzgado correspondiente.

Uno de los detenidos es Brandon Alexander González García. (Foto: PNC)

Estas personas son señaladas de transportarse en un vehículo de dos ruedas con placa de circulación M-302KZR para cometer asaltos en contra de peatones y automovilistas en dichas calzadas.

Además, la PNC indicó que estos sujetos al verse descubiertos, dispararon contra los policías mientras intentaban huir, por lo que una camioneta resultó con un impacto de bala.

Los presuntos asaltantes se transportaban en una motocicleta. (Foto: PNC)

Durante el operativo, se les decomisó un arma de gas comprimido con la que intimidaban a las víctimas y un celular que presuntamente había sido robado momentos antes.

Se decomisó un arma de gas comprimido y un celular que presuntamente fue robado minutos antes. (Foto: PNC)

Con antecedente

Brandon González registra un antecedente por el delito de asesinato, de fecha 11 de noviembre del 2020, según informaron las autoridades.

Asimismo, mencionaron que continúan las investigaciones para determinar si están vinculados a otros hechos delictivos en el sector.