Capturan a presuntos asesinos de la hermana de diputado Juan Ramón Rivas

Dos hombres fueron capturados acusados en el asesinato de la hermana del diputado Juan Ramón Rivas.

Luego de una serie de operativos en Puerto Barrios, Izabal, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de dos hombres, acusados en el asesinato de la hermana del diputado Juan Ramón Rivas y de un niño de un año.

Según la PNC, fueron cuatro los allanamientos realizados en varios inmuebles.

Los capturados son: Francisco "N", alias "Paco", de 30 años y de Rubén "N", de 31, alias "Naruto".

"Ambos detenidos por el delito de homicidio por el caso de la muerte de los familiares del diputado por Izabal Juan Ramón Rivas. El caso continúa investigándose", dijo la PNC.

En los allanamientos, localizaron prendas de vestir y celulares, los cuales serán analizados.

"El primer detenido tiene antecedentes por violencia contra la mujer en el año 2017. Mientras que alias "Naruto" estuvo detenido el año pasado por violación, y actualmente un juzgado le revocó la libertad condicional y emitió una orden de captura por rebeldía", agregó la PNC.

El ataque

El 19 de noviembre, los Bomberos Voluntarios confirmaron que Ileana Rivas, de 57 años, falleció en un ataque armado en Puerto Barrios.

El cuerpo de la mujer quedó en la entrada de la vivienda, mientras un niño de un año, que se cree era su nieto, fue trasladado herido hacia un hospital, pero falleció en su ingreso.

Mientras, el diputado Rivas, salió ileso de un ataque en su contra en agosto pasado.