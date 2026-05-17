Momento en que habrían sacado a colombiana de la clínica tras cirugía (video)

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El caso de Yulixa Toloza ha llamado mucho la atención tras desaparecer luego de realizarse una lipólisis láser en Colombia.

EN CONTEXTO: Colombiana desaparece tras someterse a una cirugía estética

Un video de la cámaras de seguridad reveló el momento en que Yulixa salió del centro estético Beauty Láser M.L. ubicado en el barrio Venecia, en Bogotá, Colombia, luego del procedimiento estético.

En las imágenes se observa cómo dos hombres escoltan a la mujer tomada de los brazos hacia un vehículo.

#ATENCIÓN| Revelan video del momento exacto en el que dos hombres sacan alzada a Yulixa Toloza de la estética en donde le fue realizado el procedimiento. Desde ese momento, se desconoce su paradero⬇️ pic.twitter.com/hu1oV2130s — Noticias RCN (@NoticiasRCN) May 16, 2026

Un testigo del hecho, afirmó que los señalados intentaban subirla inicialmente al baúl de un Chevrolet Sonic, color azul.

Sin embargo, al notar la presencia de personas en la calle, decidieron acomodarla en el asiento trasero del vehículo y desde entonces no se tiene noticias de la mujer.

Las investigaciones preliminares indican que el lugar funcionaba de forma clandestina.

Asimismo, se desconoce el paradero de la propietaria, María Fernanda Delgado, de origen venezolano, luego de que el inmueble fuera abandonado.

Autoridades colombianas, actualmente buscan a Delgado, a su pareja, Edinson Torres; a un empleado del establecimiento y al presunto cirujano Eduardo David Ramos Ramos, quiene se mantienen prófugos.

La última vez vista

Yulixa fue vista en estado delicado, su apariencia era preocupante.

Se le veía pálida, desorientada, débil y con malestar.

La salud de Yulixa Toloza era cuestionable tras el procedimiento estético. (Foto: RRSS)

Personal de la clínica habría aprovechado el momento en que sus amigas salieron a buscarle ropa, para sacarla del centro estético.

Actualmente, no hay información de su paradero, pero el dueño del vehículo se presentó a la policía indicando que habría vendido el vehículo a Delgado.

El hombre identificado como George Ramírez Cortázar, afirmó que el transporte se lo vendió a la dueña del centro estético y no habría hecho el traspaso por su estado migratorio en Colombia.

Con información de Infobae.