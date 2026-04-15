¿Por rivalidad? Capturan a presuntos responsables de ataque armado en Amatitlán

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Los detenidos son presuntos terroristas de la Mara Salvatrucha que han cometido varios ataques, según indicaron las autoridades.

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La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a los presuntos responsables de cometer un ataque armado este miércoles 15 de abril en la 1a. avenida y 1a. calle de la colonia Cerro Corado, en Amatitlán.

Se trata de Héctor Ramiro Olivares Cujantes, de 18 años, alias "La Princesa"; y un adolescente de 16 años, alias "El Travieso"; quienes son presuntos sicarios de la organización criminal denominada Mara Salvatrucha, según indicó la PNC.

Las aprehensiones se efectuaron en el sector La Ceiba del mismo municipio, cuando ambos sujetos se transportaban en un vehículo de dos ruedas sin placas de circulación.

Caen alias “La Princesa” y “El Travieso”, sicarios de la mara salvatrucha tras hecho armado en Amatitlán



En otra reacción de policías de la comisaría 15 capturaron a dos presuntos sicarios de la Mara Salvatrucha en el sector La Ceiba, Amatitlán, por su participación en un pic.twitter.com/3LEOyVTGai — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) April 15, 2026

Además, se les encontró una mochila en la que escondían tres armas de fuego, entre ellas una pistola con reporte de robo del 17 de julio de 2025 en la colonia Villas de San José, zona 4 de Mixco.

Las armas fueron incautadas por las autoridades junto con tres tolvas, 25 municiones y dos celulares que serán analizados para fortalecer las investigaciones.

Los detenidos "presuntamente han participado en 11 escenarios criminales en Amatitlán, solo en este año, donde hay personas fallecidas y heridas", agregó la PNC.

En Amatitlán, Guatemala, agentes de la Comisaría 15 de la @PNCdeGuatemala capturaron a un presunto sicario. Además, un menor fue remitido al juzgado correspondiente. Ambos son acusados de participar en ataques armados registrados en la región. pic.twitter.com/OSUuEs0gd8 — MinGob (@mingobguate) April 15, 2026

Ataque por posible rivalidad

En el ataque armado de este miércoles, falleció un hombre que se presume sea integrante del Barrio 18, según señalaron investigadores de la PNC, por lo que no se descarta un caso de rivalidad de maras.

Durante el hecho de violencia, fueron alcanzados por las balas dos personas más, siendo un adolescente de 17 años y una mujer de 47, quienes fueron trasladados al Hospital de Amatitlán por los Bomberos Voluntarios.

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Técnicos del Ministerio Público (MP) encontraron 22 casquillos de bala en el lugar donde ocurrió el crimen.

La víctima mortal podría ser un integrante del Barrio 18. (Foto: Bomberos Voluntarios)

*Con información de Jorge Senté / Colaborador