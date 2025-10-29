Versión Impresa
Capturan a presuntos responsables del crimen de un guardia en un condominio

  • Con información de Renato Melgar / colaborador
28 de octubre de 2025, 19:35
Nicolás Rodríguez fue asesinado mientras trabajaba como guardia de seguridad. (Foto: Nuestro Diario)

Nicolás Rodríguez fue asesinado mientras trabajaba como guardia de seguridad. (Foto: Nuestro Diario)

Los detenidos son señalados como presuntos responsables del ataque armado ocurrido en la garita de un residencial ubicado en Sacatepéquez.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Lester Aníbal Rancho Marroquín, de 25 años, y Kefry Geovanny Rodas Andrín, de 23, señalados de ser los presuntos responsables del ataque armado en la garita de un condominio.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado lunes y el incidente armado cobró la vida de Nicolás Rodríguez en el ingreso al residencial ubicado en el kilómetro 83.5 de la Ruta Nacional 14, en el límite entre Ciudad Vieja y San Juan Alotenango, Sacatepéquez.

En el hecho también resultó herida Mabellyn Melany Estrada, de 25 años, quien también laboraba como agente de seguridad privada en el lugar.

(Foto: Renato Melgar/colaborador)
(Foto: Renato Melgar/colaborador)

Lo incautado

Durante la detención, las autoridades incautaron una pistola marca calibre 9x19, con número de serie H186487 y siete cartuchos en su interior, además de un vehículo de dos ruedas, con placas M386LFK, de color negro con franjas y letras multicolor.

Presuntamente, este vehículo fue utilizado para cometer el ataque. Además, aparece a nombre de una tercera persona, la cual está siendo investigada, indicó la PNC.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

Rancho Marroquín, fue detenido el 2 de julio de 2021 por la PNC en San Juan Alotenango por posesión para el consumo de drogas.

De acuerdo a la investigación, los ahora detenidos integran una banda de asaltantes y extorsionistas que opera en varios municipios de Sacatepéquez.

(Foto: Renato Melgar/colaborador)
(Foto: Renato Melgar/colaborador)

