Capturan a presuntos responsables del crimen de un guardia en un condominio

Los detenidos son señalados como presuntos responsables del ataque armado ocurrido en la garita de un residencial ubicado en Sacatepéquez.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Lester Aníbal Rancho Marroquín, de 25 años, y Kefry Geovanny Rodas Andrín, de 23, señalados de ser los presuntos responsables del ataque armado en la garita de un condominio.
Los hechos ocurrieron la noche del pasado lunes y el incidente armado cobró la vida de Nicolás Rodríguez en el ingreso al residencial ubicado en el kilómetro 83.5 de la Ruta Nacional 14, en el límite entre Ciudad Vieja y San Juan Alotenango, Sacatepéquez.
En el hecho también resultó herida Mabellyn Melany Estrada, de 25 años, quien también laboraba como agente de seguridad privada en el lugar.
Lo incautado
Durante la detención, las autoridades incautaron una pistola marca calibre 9x19, con número de serie H186487 y siete cartuchos en su interior, además de un vehículo de dos ruedas, con placas M386LFK, de color negro con franjas y letras multicolor.
Presuntamente, este vehículo fue utilizado para cometer el ataque. Además, aparece a nombre de una tercera persona, la cual está siendo investigada, indicó la PNC.
Rancho Marroquín, fue detenido el 2 de julio de 2021 por la PNC en San Juan Alotenango por posesión para el consumo de drogas.
De acuerdo a la investigación, los ahora detenidos integran una banda de asaltantes y extorsionistas que opera en varios municipios de Sacatepéquez.