Capturan a presuntos responsables de ataque armado en Huehuetenango

Ataque armado zona 8 de Huehuetenango,

Bomberos atendieron la emergencia se reporta una personas fallecida identificada como Gerardo N, dos personas heridas por proyectil de arma de fuego. Viernes 14 de noviembre 2025, Guatemala#Huehuetenango #Guatemala



