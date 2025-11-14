Capturan a presuntos responsables de ataque armado en Huehuetenango

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la aprehensión de tres personas en la zona 8 de Huehuetenango tras un ataque armado en el monumento El Caminero.
Luego de registrarse un tiroteo, se localizaron algunas personas heridas, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial con custodia policial.
Además, hay dos armas de fuego que fueron encontradas, y uno de los detenidos tiene orden de captura.
Capturados
Carlos Daniel Herrera Cruz, de 23 años, quien tiene orden de captura, por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física.
Los otros dos detenidos aún no han sido identificados, los datos preliminares indican que uno tiene 35 años de edad y el otro 26.