Ataque armado se registra en plena calle de Huehuetenango (video)

Un violento ataque armado en Huehuetenango zona 8 fue captado en un video viral que circula en redes sociales, mostrando el impactante momento de un tiroteo en plena vía pública.
Un enfrentamiento armado se registró en plena vía pública la tarde de este viernes, en la zona 8 de Huehuetenango.
Por motivos que se desconocen, tres individuos descienden de una camioneta de color gris y disparan contra los tripulantes de un automóvil de color rojo.
Las imágenes quedaron grabadas por un automovilista que se transitaba en el sector.
El video se ha hecho viral en las redes sociales, donde se observa cuando los tres hombres disparan en repetidas ocasiones.
Por el momento se desconoce si las víctimas sobrevivieron al ataque armado.