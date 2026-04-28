¡Persecución! Capturan a presuntos asaltantes y sicarios en la calzada San Juan

Dos hombres fueron capturados la tarde de este martes 28 de abril tras una persecución policial que inició en la calzada Roosevelt y finalizó en la calzada San Juan, zona 7 de la ciudad capital.

Se trata de Cristián Adolfo Santizo García, de 19 años, alias "El Niño Rata"; y Jonatan Josué Cortéz Juárez, de 26, alias "El Grande"; quienes son señalados de cometer asaltos y delitos contra la vida en ambas calzadas mencionadas.

La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que estas personas portaban una pistola ilegal HS Produkt, una tolva y seis municiones, objetos que les fueron incautados por los agentes.

Los detenidos fueron identificados como: Cristián Adolfo Santizo García, alias “El Niño Rata”; y Jonatan Josué Cortéz Juárez, alias "El Grande". (Foto: PNC)

Además, se les decomisaron dos celulares y prendas de vestir que utilizaban para cambiarse, con la intención de pasar desapercibidos después de cometer los delitos, según informaron la autoridades.

Los sindicados se transportaban en un vehículo de dos ruedas, el cual también fue consignado por la PNC.

Los capturados portaban una pistola con la que presuntamente amenazaban a sus víctimas. (Foto: PNC)