Los presuntos sicarios que se enfrentaron a la PNC en Mixco

La oportuna alerta de taxistas en la zona 5 de Mixco, condujo a una rápida acción de la PNC y a la captura de pandilleros que planeaban asesinatos por extorsión.

La oportuna alerta que dieron un grupo de taxistas no autorizados que se mantienen cerca del mercado de la colonia 1ro de julio, en zona 5 de Mixco, permitió la captura de dos presuntos pandilleros, uno de ellos resultó herido de bala al enfrentarse a la Policía Nacional Civil (PNC).

Los taxistas observaron cuando tres hombres con apariencia de pandilleros pasaban en un vehículo cerca del lugar donde ellos se estacionan, esto para brindar servicio de taxi, los agentes de la PNC que brinda seguridad en los mercados, tomaron el pedido de auxilio que hicieron las presuntas víctimas.

Frente al mercado, le marcaron el alto al conductor del vehículo señalado, pero estos optaron por escapar, dando inicio a una persecución, la cual terminó tres cuadras adelante, esto por meterse en un callejón sin salida, los pandilleros se bajaron del carro y se internaron en uno de los callejones.

Responde con disparos

Al sentirse acorralado, Gustavo Adolfo Escobedo Vides, de 20 años, empezó a disparar a los agentes policiales, estos al responder el fuego, lograron herir al atacante, que fue auxiliado por los Bomberos Voluntarios. Con custodia de dos agentes fue llevado a la emergencia del hospital San Juan de Dios.

Escondido entre una macetas fue ubicado otro de los presuntos pandilleros identificado como Fernando Enrique Jiménez Menjivar, de 34.

Extorsión

Por la información que lograron obtener los agentes, los presuntos pandilleros pretendían asesinar a dos taxistas esto por el cobro de las extorsiones.

Al atacante le incautaron una pistola con su respectivo cargador conteniendo 14 municiones, el tercer cómplice logró darse a la fuga aprovechando el intercambio de disparos con los agentes.