Capturan a presunto responsable de disparar tras discusión vial en la zona 11

El detenido es señalado de herir de bala a otro conductor en pleno tránsito.
EN CONTEXTO: La discusión en el tránsito que habría provocado un ataque armado en la zona 11
La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la captura de Carlos Alexander Molina Garrido, de 44 años, presunto responsable de dispararle a un motorista en la diagonal 17 y 8a. avenida de la colonia Mariscal, en la zona 11 capitalina.
El acusado habría discutido con el conductor de un vehículo de dos ruedas luego de que este se le cruzara enfrente, según indicaron las autoridades.
El motorista supuestamente descendió de su vehículo con intenciones de agredir a Molina Garrido, quien desenfundó su arma de fuego y le disparó directamente, señalaron las autoridades.
La víctima herida de bala fue identificada como: Daniel Alejandro López Barrios, de 27 años, quien fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt.
Las fuerzas de seguridad fueron alertadas y en la diagonal 17 y 19 calle de la misma colonia, lograron detener al presunto atacante, a quien también le incautaron una pistola marca Glock.