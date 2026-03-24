La discusión en el tránsito que habría provocado un ataque armado en la zona 11

Uno de los involucrados disparó y dejó herido a un hombre de 27 años que fue trasladado a un centro asistencial.
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Un incidente armado se registró en pleno tránsito este martes, específicamente en la diagonal 17 y 8a. avenida de la colonia Mariscal, en la zona 11 capitalina.
En ese lugar se dio a conocer de manera preliminar que, dos personas discutieron por causas aún no establecidas, mientras se movilizaban en distintos vehículos, pero la discusión se acrecentó y uno de los involucrados optó por sacar un arma de fuego.
Posteriormente, le disparó al hombre con el que discutía, quien fue identificado como: Daniel Alejandro López Barrios, de 27 años.
El atacante habría huido del lugar luego de haber baleado a la víctima, ante la mirada de otros automovilistas.
López Barrios fue auxiliado minutos más tarde por los Bomberos Municipales y después fue trasladado con heridas en el abdomen a la emergencia del Hospital Roosevelt.