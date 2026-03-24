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La discusión en el tránsito que habría provocado un ataque armado en la zona 11

  • Por Geber Osorio
24 de marzo de 2026, 14:53
Ciudad de Guatemala
Un hombre resultó herido de bala tras una discusión en el tránsito. (Foto ilustrativa: istock)

Un hombre resultó herido de bala tras una discusión en el tránsito. (Foto ilustrativa: istock)

Uno de los involucrados disparó y dejó herido a un hombre de 27 años que fue trasladado a un centro asistencial.

EN CONTEXTO: ¡Disparos! Ataque armado deja a un joven herido en la zona 11

Un incidente armado se registró en pleno tránsito este martes, específicamente en la diagonal 17 y 8a. avenida de la colonia Mariscal, en la zona 11 capitalina.

En ese lugar se dio a conocer de manera preliminar que, dos personas discutieron por causas aún no establecidas, mientras se movilizaban en distintos vehículos, pero la discusión se acrecentó y uno de los involucrados optó por sacar un arma de fuego.

Posteriormente, le disparó al hombre con el que discutía, quien fue identificado como: Daniel Alejandro López Barrios, de 27 años.

Daniel Alejandro López Barrios fue trasladado al Hospital Roosevelt. (Foto: Bomberos Municipales)
Daniel Alejandro López Barrios fue trasladado al Hospital Roosevelt. (Foto: Bomberos Municipales)

El atacante habría huido del lugar luego de haber baleado a la víctima, ante la mirada de otros automovilistas.

López Barrios fue auxiliado minutos más tarde por los Bomberos Municipales y después fue trasladado con heridas en el abdomen a la emergencia del Hospital Roosevelt.

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