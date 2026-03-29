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¡Otra captura! Cae segundo extraditable por narcotráfico en San Marcos

  • Por Susana Manai
28 de marzo de 2026, 20:44
Se le vincula con cocaína, fentanilo y uso de armas. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Se le vincula con cocaína, fentanilo y uso de armas. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

En un operativo paralelo fue capturado otro extraditable a Estados Unidos por narcotráfico en Antigua Guatemala.

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Jorge Edy Peláez Martínez, de 52 años, identificado como el extraditable número 22, fue capturado en Ayutla, San Marcos

Al momento de la detención, las autoridades le incautaron un teléfono celular y la camioneta en la que se movilizaba. 

Autoridades suman 22 extraditables capturados en el año. (Foto: PNC)
Autoridades suman 22 extraditables capturados en el año. (Foto: PNC)

De acuerdo con la investigación, es requerido por autoridades de Estados Unidos por su presunta vinculación con actividades de narcotráfico, específicamente por conspiración para la distribución de drogas, entre ellas cocaína y fentanilo.

Según datos oficiales, con esta captura suman 22 personas detenidas con fines de extradición en lo que va del año, de las cuales 14 están relacionadas con delitos de narcotráfico.

Autoridades incautaron vehículo, arma y teléfono. (Foto: PNC)
Autoridades incautaron vehículo, arma y teléfono. (Foto: PNC)

La captura se realizó durante un operativo realizado por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA).

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