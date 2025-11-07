Versión Impresa
Durante allanamientos capturan a seis presuntos extorsionistas

  • Por Geber Osorio
07 de noviembre de 2025, 14:58
Entre los seis presuntos extorsionistas capturados, cinco son mujeres. (Foto ilustrativa: istock)

La PNC efectuó siete allanamientos en la zona 18 y Villa Nueva, logrando la captura de cinco presuntos extorsionistas colaboradores de la pandilla Barrio 18. Además, otra joven mujer fue detenida por el mismo delito en Jalapa.

Siete allanamientos se realizaron en distintas colonias de la zona 18 y del municipio de Villa Nueva, dejando como resultado la captura de cuatro mujeres y un hombre.

(Foto: PNC)
Los detenidos fueron identificados como: Alison "N", Lorena "N", Jhareth "N", de 33 años, Carlos "N", de 26, y Andrea "N", de 23.

(Foto: PNC)
Estas personas son presuntamente colaboradores de la pandilla denominada Barrio 18, según indicó la Policía Nacional Civil (PNC).

(Foto: PNC)
Estas diligencias se realizaron en seguimiento a una investigación sobre casos de extorsiones realizados por pandilleros del barrio 18 a una empresa repartidora de bebidas, indicaron las autoridades.

(Foto: PNC)
Otra captura

En la colonia Las Marías, en Jalapa, fue capturada Kristel "N", de 20 años, en cumplimiento a una orden de un juzgado de Guatemala, igualmente por el delito de extorsión.

(Foto: PNC)
Durante el presente año, en los diferentes operativos de seguridad, investigación y prevención que se realizan, se han capturado a 1,529 extorsionistas, de los cuales 856 son mujeres, según los datos de la PNC.

(Foto: PNC)
