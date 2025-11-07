Estructura extrajo armas de base militar en Petén para el mercado negro, según el MP

-

La Fiscalía contra el Crimen Organizado tiene varias líneas de investigación respecto DEL robo de armamento del Ejército en Petén. Una de estas es que fueron extraídas para venderlas en el mercado negro.

EN CONTEXTO: Cuatro militares ligados a proceso por robo de armamento del Ejército

El 24 de octubre pasado, el Ministerio de la Defensa reportó la extracción de armamento de uso exclusivo del Ejército del Comando Aéreo del Norte.

Aunque la investigación la inició la Fiscalía de Distrito de Petén, esta fue trasladada hacia la Fiscalía contra el Crimen Organizado, que en conferencia de prensa informó sobre los avances de la investigación.

De acuerdo con el jefe de la Fiscalía, Kalyber Sical, los días 4,5 y 6 de noviembre, se apersonaron al Comando para hacer una inspección de campo y hacer una búsqueda del armamento.

Entre los resultados obtenidos es la localización de 1,800 cartuchos calibre 5.56 para uso exclusivo del Ejército, 7 fusiles Galil y 3 lanzagranadas M-79, así como otras armas que serán estudiadas.

"Se encontraron bolsas negras en desagües, de bastantes metros de profundidad, y empezamos a encontrar parte del arsenal extraído. Además, del armamento robado, localizamos otro tipo de armamento que fue localizado en la misma área y que se determinará su uso", dijo Sical.

La Fiscalía localizó algunas de las armas que fueron extraídas del almacén de la base militar. (Foto: MP)

El total de las armas robadas son:

74 fusiles de estos 53 Galil SAR, 2 Galil KEL y 19 M-16A2.

3 lanzagranadas

14,422 municiones calibre 5.56

111 tolvas, 92 de 35 cartuchos y 19 de 20 cartuchos

Además de las armas robadas del almacén de la base miliar, el MP localizó otras armas que están bajo estudio. (Foto: MP)

Hipótesis

La investigación está en curso, pero una de las líneas de investigación de la Fiscalía, es que el armamento fue extraído para ser ofrecido en el mercado negro.

En estos días en los que hicieron la inspección, encontraron un vehículo, ropa militar y otros indicios que fortalecerán la investigación.

La Fiscalía cree que existen varias personas involucradas en el robo, por lo que no descarta más capturadas relacionadas con el caso.

MP continúa investigando el robo de armas al Ejército. (Foto: MP)

Además, se cree que el robo fue ejecutado por una estructura con roles establecidos.

"Es un rol de funciones. Hay personas que en grave abuso de confianza entraron a los almacenes, extrajeron las armas, otras personas que las ofrecían, otras que las vendían. Estamos hablando de una estructura criminal que se dedica a dar poder de fuego a las estructuras criminales para poder hacer daño a los guatemaltecos", dijo Sical.