Capturan a presuntos sicarios de ataque armado en San Pedro Ayampuc

Uno de los atacantes fue vapuleado por vecinos del sector y fue trasladado a un centro asistencial.

Una pareja fue capturada en la colonia Leyenda, San Pedro Ayampuc, tras ser señalada de participar en el ataque armado contra una mujer ocurrido en el mercado municipal Las Brisas.

Los capturados fueron identificados como Eva Angelina Quiñones Morales, de 23 años, y Juan José Tuboy Cabrera, también de 23.

Ambos intentaban escapar después del ataque, pero fueron interceptados por agentes PNC. Durante la detención, las autoridades incautaron una pistola marca Colt calibre .40 milímetros, con un cargador y una munición. Según la investigación preliminar, el arma podría tener reporte de robo.

Vapuleado

El hombre fue retenido por vecinos del sector, quienes lo agredieron antes de ser retirado por los agentes. El capturado fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios para recibir atención médica.

Sobre el crimen

El hecho se registró la tarde del 20 de octubre, cuando los Bomberos Municipales atendieron un reporte de un ataque armado en el mercado de la colonia Las Brisas, kilómetro 16 de la ruta hacia San Pedro Ayampuc.

En el lugar localizaron el cuerpo de una mujer de 32 años, identificada como Kimberly Pamela Orellana Barillas, quien presentaba varias heridas de bala en el tórax y el rostro.

Los socorristas confirmaron su fallecimiento en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.