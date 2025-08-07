Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Capturan a "Dany ZR" requerido para extradición por tráfico de personas (Video)

  • Por Susana Manai
07 de agosto de 2025, 08:27
La captura se efectuó en el municipio de Joyabaj, en el departamento de Quiché durante un operativo. (Foto: PNC)

La captura se efectuó en el municipio de Joyabaj, en el departamento de Quiché durante un operativo. (Foto: PNC)

El capturado fue trasladado por vía aérea desde Quiché a la ciudad capital donde quedará a disposición del órgano judicial. 

TE PUEDE INTERESAR: Condenan a notaria por alterar la escritura de un inmueble en Chimaltenango 

Daniel Zavala Ramos, de 41 años, conocido como "Dany ZR",  fue capturado este 7 de agosto por la Policía Nacional Civil (PNC). Zavala Ramos tiene una orden judicial de aprehensión con fines de extradición por su presunta participación en actividades vinculadas al traslado irregular de personas (coyotaje). 

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

La captura se efectuó en el municipio de Joyabaj, en el departamento de Quiché, durante una operación en la que participaron unidades de inteligencia e integrantes de fuerzas especiales. 

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

Según la información oficial, Zavala Ramos estaría relacionado con una estructura dedicada al tráfico de personas hacia Estados Unidos. 

Tras su aprehensión, fue trasladado vía aérea a la ciudad capital, donde quedará a disposición del órgano judicial correspondiente en la Torre de Tribunales. 

OTRAS NOTICIAS: Guatemalteco enfrentará en EE. UU. cargos por producción de pornografía infantil 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar