Capturan a "Dany ZR" requerido para extradición por tráfico de personas (Video)

El capturado fue trasladado por vía aérea desde Quiché a la ciudad capital donde quedará a disposición del órgano judicial.
Daniel Zavala Ramos, de 41 años, conocido como "Dany ZR", fue capturado este 7 de agosto por la Policía Nacional Civil (PNC). Zavala Ramos tiene una orden judicial de aprehensión con fines de extradición por su presunta participación en actividades vinculadas al traslado irregular de personas (coyotaje).
La captura se efectuó en el municipio de Joyabaj, en el departamento de Quiché, durante una operación en la que participaron unidades de inteligencia e integrantes de fuerzas especiales.
Según la información oficial, Zavala Ramos estaría relacionado con una estructura dedicada al tráfico de personas hacia Estados Unidos.
Tras su aprehensión, fue trasladado vía aérea a la ciudad capital, donde quedará a disposición del órgano judicial correspondiente en la Torre de Tribunales.