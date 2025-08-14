Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Capturan a supuesto abogado durante operativos en Quetzaltenango

  • Por Susana Manai
14 de agosto de 2025, 14:31
En el operativo capturaron a tres personas, entre ellas, un supuesto abogado. (Foto ilustrativa: istock)

En el operativo capturaron a tres personas, entre ellas, un supuesto abogado. (Foto ilustrativa: istock)

El presunto profesional del derecho fue capturado en un operativo contra el narcomenudeo. 

TE PUEDE INTERESAR: Excandidato a alcalde de Salamá se declara culpable por narcotráfico en EE.UU. 

Un hombre identificado como Óscar "N", de 48 años, presunto abogado y conocido con el alias "Compota", fue detenido en el municipio de Salcajá, Quetzaltenango, como parte de un operativo contra el narcomenudeo. 

El supuesto abogado fue capturado durante un operativo en Quetzaltenango. (PNC)
El supuesto abogado fue capturado durante un operativo en Quetzaltenango. (PNC)
 

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

Además, fueron capturadas otras dos personas identificadas como: Delmi "N" de 34 años  y Oscar "N" de 21. Esto en las zona 1 y 2 de Quetzaltenango. 

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

En total, los operativos efectuados en Salcajá y en las zonas 1 y 2 de Quetzaltenango dejaron tres personas detenidas y la incautación de 21 bolsas y 26 envoltorios con cocaína, 13 frascos, tres bolsas y ocho cigarros con marihuana, dos piedras de crack, ocho teléfonos celulares, trituradoras, pipas, boletas bancarias y Q1,037 en efectivo. 

(PNC)
(PNC)

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

OTRAS NOTICIAS: Las declaraciones del jugador que accionó su arma de fuego en Cobán 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar