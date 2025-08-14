Capturan a supuesto abogado durante operativos en Quetzaltenango

El presunto profesional del derecho fue capturado en un operativo contra el narcomenudeo.
Un hombre identificado como Óscar "N", de 48 años, presunto abogado y conocido con el alias "Compota", fue detenido en el municipio de Salcajá, Quetzaltenango, como parte de un operativo contra el narcomenudeo.
Además, fueron capturadas otras dos personas identificadas como: Delmi "N" de 34 años y Oscar "N" de 21. Esto en las zona 1 y 2 de Quetzaltenango.
En total, los operativos efectuados en Salcajá y en las zonas 1 y 2 de Quetzaltenango dejaron tres personas detenidas y la incautación de 21 bolsas y 26 envoltorios con cocaína, 13 frascos, tres bolsas y ocho cigarros con marihuana, dos piedras de crack, ocho teléfonos celulares, trituradoras, pipas, boletas bancarias y Q1,037 en efectivo.