Las declaraciones del jugador que accionó su arma de fuego en Cobán

-

El jugador reconoció que actuó mal en accionar un arma de fuego en un lugar público.

ARTÍCULO RELACIONADO: Surge nuevo video del jugador que disparó después de un partido en Cobán

El jugador de fútbol, brindó a Soy502 su versión de los hechos sobre el incidente ocurrido en una cancha deportiva, donde accionó un arma de fuego en Cobán.

Según relató, su reacción no estuvo relacionada con el resultado del encuentro, que finalizó 4-1, como afirmaron algunos medios locales de Cobán, sino con una serie de hechos previos.

El jugador aseguró que momentos antes se produjo una agresión hacia su hijo de 14 años por parte de integrantes del equipo contrario. Además, indicó que esa situación fue la principal causa de su conducta de la cual reconoció fue una reacción impulsiva.

"Cualquier papá haría cualquier cosa por defender a su hijo de cualquier circunstancia", explicó el jugador.

El jugador indicó que su reacción fue por la agresión a su hijo de 14 años por parte del equipo contrario. (Imagen: captura de pantalla)

A lo anterior se sumó, según su versión, una discusión por el extravío de una pelota de fútbol alquilada, de la cual el equipo rival no quiso asumir responsabilidad lo que desencadenó otra discusión que incluyó agresiones físicas con él y contra su hijo menor de edad.

Es en este momento donde el jugador acciona el arma "fui a traer un arma y yo los espanté y les hice dos disparos de advertencia", como se muestra en el video.

De acuerdo con su versión, lo sucedido ha repercutido en su trabajo, asegura haber recibido amenazas de muerte y que sus hijos se han visto afectados en su entorno escolar.

Jugador dispara en cancha de fútbol tras perder el partido en Cobán.



Cortesía-Soy502#Cobán #Fútbol pic.twitter.com/TdJhQenA2g — Susana Manai (@smanai_soy502) August 13, 2025

OTRAS NOTICIAS: Ligan a proceso al atacante de zona 14