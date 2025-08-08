Capturan a pandillero salvadoreño en Guatemala

Un pandillero salvadoreño del Barrio 18, fue capturado en territorio guatemalteco.
Un pandillero salvadoreño, identificado como Bladimir Ernesto Pérez Ramos, alias "Pirulo", "Polvorín", "Triste" y/o "Humilde", fue capturado este jueves durante una serie de allanamientos dirigidos por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión.
El sujeto estuvo estado preso en Guatemala y recuperó su libertad en mayo de 2023. Sin embargo, lejos de alejarse de las estructuras criminales, continuó con sus actividades, esta vez moviéndose entre El Salvador y Guatemala.
En el vecino país colaboraba con la clica Wainos, del Barrio 18 Sureños, mientras que en Guatemala formaba parte de la clica Hollywood Gángster, también del Barrio 18, en la cual ocupó un cargo jerárquico dentro de la pandilla.
Según las autoridades, llevaba al menos cuatro años activo en el país, involucrado directamente en actividades de extorsión y cobro ilegal de dinero.