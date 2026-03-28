Capturan a terrorista Salvatrucha tras persecución en Villa Nueva

Una alerta ciudadana permitió ubicar al sospechoso.
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Un presunto terrorista salvatrucha, de origen salvadoreño, fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) tras una persecución en Villa Nueva.
"Tras una persecución de policías de la comisaría 15, estos capturan a un terrorista de la mara salvatrucha, de origen salvadoreño" dijo la PNC.
El sujeto es requerido en su país y se encontraba en Guatemala de forma irregular.
De acuerdo con el reporte policial, la detención se realizó en el kilómetro 14.5 en la zona 2 de Villa Nueva, luego de que las autoridades recibieran una alerta ciudadana para ubicarlo.
Las autoridades indicaron que el detenido cuenta con una orden de captura vigente en El Salvador, por lo que será trasladado a su país como parte del plan Centinela Metropolitano.