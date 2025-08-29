Capturan a diez presuntos implicados en extorsiones y sicariato

-

Las diligencias fueron realizadas en los departamentos de Guatemala, Escuintla y Retalhuleu.

Al menos diez personas fueron detenidas y se localizaron armas de fuego, droga y otros indicios, luego de hacerse investigaciones relacionadas a estructuras criminales que se dedican a la extorsión y sicariato, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Los allanamientos fueron a cargo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA), en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP), en los departamentos de Guatemala, Escuintla y Retalhuleu.

En departamento de Guatemala

Se reportaron cinco capturados por extorsión en los allanamientos realizados por la DEIC de Delitos Contra la Vida, en zona 7 de Mixco y en Santa Catarina Pinula.

Se trata de Jiuver "N", 19 años, Angela "N", de 29, Keila "N", de 30, Carlos "N", de 26, Jacqueline "N", de 21, y por el delito de hurto agravado fue detenido César "N", de 36.

También, se localizaron seis pistolas, una carabina, un rifle de viento, un chaleco táctico, un radio comunicador y 30 piedras posiblemente de crack, según indicó la PNC.

En Escuintla

También se indicó que en Escuintla se dio cumplimiento a órdenes de captura para Irving "N", de 20 años, por extorsión en forma continuada y Deysi "N", de 28, por extorsión.

Ambos son pandilleros del Barrio 18 que se dedican a realizar entrega de teléfonos y cobros extorsivos a comercios en Villa Nueva, Retalhuleu y Escuintla, según aseguran las autoridades.

En Retalhuleu

En la zona 3 de Retalhuleu, fueron capturados Leodan "N", de 24 años y Glendy "N", de 24, también sindicados de extorsión.

