Rinden honras fúnebres a PNC que murió tras enfrentamiento en zona 3 (videos)

Desde que terminó sus estudios de diversificado, Cleofas Ortega quería ser agente de la PNC.

Cleofas Barely Ortega Guzmán, quien era investigador de la Policía Nacional Civil (PNC), falleció el pasado miércoles durante un enfrentamiento entre la PNC y presuntos sicarios de la Mara Salvatrucha, quienes fueron capturados.

Este jueves, se le rindieron las honras fúnebres, en la Dirección General de la PNC, en la que participó la presidenta en funciones, Karin Herrera; y el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.

Asimismo, participaron en los actos: el viceministro de Seguridad, José Portillo; la viceministra de Antinarcóticos, Claudia Palencia; el viceministro de Tecnología, William Cameros; el director general de la PNC, David Boteo; y el director general Adjunto, Helver Beltetón.

También, estuvieron en los honores, mandos policiales, familiares y amigos de Ortega Guzmán, "quien ofrendó su vida en cumplimiento del deber", declaró la PNC.

"Comprometido con la nación"

Herrera, dijo en su discurso: "agradezco profundamente toda la labor que realizó Cleofas Ortega por la nación, frente a uno de los problemas de seguridad más fuertes que enfrentan muchos guatemaltecos, que son las extorsiones. Su trabajo ha sido de valor para resolver muchos casos".

Boteo, comentó que "Cleofas Ortega trabajó con entrega total, disciplina inquebrantable y un compromiso absoluto ante la sociedad. En su memoria se desplegó un operativo táctico en el Barrio "El Gallito", donde hubo capturas e incautaciones".

Agregó que "hoy despedimos a un héroe que llevó la investigación criminal en la sangre y que dio su vida para proteger al pueblo de Guatemala, su nombre quedará grabado en la historia de la PNC como sinónimo de entrega, valentía y servicio".

Jiménez, indicó "Cleofas Ortega, originario de Retalhuleu, era un hombre comprometido por su país, se graduó como técnico en Investigaciones Criminales con formación en inteligencia táctica, armas de fuego, recolección de indicios y trabajó con especial dedicación en la lucha contra las pandillas y estructuras del crimen organizado".

Desde que terminó sus estudios de diversificado, Ortega quería ser agente policial, según comentó su hermano a Soy502.

