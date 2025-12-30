Capturan a tres hermanos por agredir con machete a un hombre y a un adolescente

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a a tres hermanos en San Juan Chamelco, en Alta Verapaz, acusados de homicidio en grado de tentativa.

Se trata de Lorenzo "N", de 18 años, Gregorio "N", de 19, y Rolando "N", de 22, quienes son los presuntos responsables de agredir con machete a un hombre de 45 años y un adolescente de 15.

Estos hechos violentos se habrían registrado en la aldea El Guayabo, Olopa, Chiquimula, según indicaron las autoridades.

La PNC trasladó a los tres hermanos al juzgado correspondiente para resolver sus situaciones legales, respectivamente.

Los tres hermanos fueron capturados en San Juan Chamelco, en Alta Verapaz. (Foto: PNC)