Capturan a tres mujeres por extorsión en distintos puntos de la capital

La Policía Nacional Civil (PNC), reportó la captura de tres jóvenes mujeres presuntas extorsionistas en las zonas 6, 7 y 18 de la ciudad de Guatemala.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a tres mujeres que son presuntas extorsionistas, este domingo 9 de noviembre en distintos puntos de la ciudad de Guatemala.

Lesli "N", de 23 años, fue detenida en la colonia Cipresales, en la zona 6, por medio de investigadores de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda).

En la colonia Mónaco, en la zona 18, fue aprehendida Saida "N", de 19 años, quien también era buscada por el mismo delito, según indicaron las autoridades.

Las capturadas fueron identificadas como Lesli "N". Saida "N" y Cyntia "N". (Foto: PNC)

Mientras que, Cyntia "N", de 24 años, fue capturada en la colonia La Esperanza, en la zona 7, ya que tiene dos órdenes de aprehensión por extorsión, emitidas por juzgados de Jutiapa y Alta Verapaz.

Reos con nuevos procesos

En el preventivo de la zona 18, investigadores de la Dipanda acudieron a notificar al reo Arturo Ajmac Uluan, de 38 años, por extorsión según orden girada por un juzgado de Guatemala.

El reo Arturo Ajmac Uluan fue notificado de nuevo proceso por extorsión. (Foto: PNC)

En la cárcel de Pavoncito, en Fraijanes, fue notificado el reo Diego Alexander Robles Fuentes, de 30 años, por extorsión según orden emitida por un juzgado de Suchitepéquez, informó la PNC.