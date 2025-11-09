Localizan plantación de droga valorada en más de Q1 millón en San Marcos

-

Las erradicaciones buscan impactar las estructuras del narcotráfico que operan en esta región occidental.

Más de 3,700 matas de marihuana, valoradas en más de Q1 millón (1,396, 875), fueron erradicadas por agentes antinarcóticos en una montaña del municipio de Sipacapa, San Marcos.

Edwin Monroy, vocero policial, indicó que la plantación fue descubierta en terrenos del caserío Agua Caliente, luego que recibieran información sobre estos cultivos ilegales.

La acción forma parte de los esfuerzos de la PNC para combatir el cultivo y tráfico de drogas en el país.#ProtegerYServir pic.twitter.com/TuoOm5LAtK — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 9, 2025

Agregó que en el lugar no se capturó a nadie, pues muchos de los pobladores por temor no dan mayor información de quienes son los encargados de la marihuana en el área.