Capturan a tres personas cuando pretendían a visitar a tres privados de libertad

Entre los capturados se encuentran dos presuntas extorsionistas.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de dos presuntas extorsionistas y un hombre acusado de violación, en la entrada de la Granja Modelo de Rehabilitación Penal Cantel, en Quetzaltenango.

Estas personas pretendían ingresar a la cárcel para visitar a privados de libertad, pero al ser identificados por las autoridades, se les verificó que contaban con órdenes de captura.

Una de las capturadas fue identificada como: Karla "N", de 23 años, quien es requerida por un juzgado en Quiché, por estar sindicada de extorsión, según orden judicial del 29 de julio del este año.

Las dos mujeres detenidas son acusadas del delito de extorsión. (Foto: PNC)

María "N", de 40, quien también es acusada de extorsión, con orden de captura de fecha 23 de junio del presente año, es requerida por un juzgado de Baja Verapaz.

Y Juan "N", de 31, fue detenido por ser requerido por un juzgado de Quiché, sindicado de violación con circunstancias especiales de agravación, de fecha 21 de mayo de 2025.

Estas aprehensiones se dieron por medio de investigadores de Dipanda, quienes posteriormente trasladaron a los detenidos a los juzgados correspondientes.