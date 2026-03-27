Capturan a tres presuntos asaltabuses tras persecución policial

Los sospechosos habrían disparado en contra de los agentes para intentar huir.
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Josué Daniel Toscano Rosales, Carlos Eduardo Ramírez Guzmán, alias "Pepa", y Rudy Armando Arévalo Camey, fueron capturados durante una persecución, señalados de asaltar un bus extraurbano.
"Tres presuntos integrantes de una banda de asaltabuses fueron capturados a la altura del kilómetro 104 de la Ruta Nacional 14, luego de ser señalados de tomar en asalto a un bus que se dirigía de Escuintla hacia Sacatepéquez", informó la Policía Nacional Civil (PNC).
Los tres individuos despojaban de sus pertenencias a los usuarios del transporte cuando la PNC recibió una denuncia sobre el hecho e inició una rápida persecución tras el bus, por lo que cuando los malhechores descendieron del transporte y dispararon contra los agentes.
Registran antecedentes
A los sospechosos les incautaron dos pistolas que portaban de manera ilegal, así como 10 celulares, billeteras, documentos y otras pertenencias de las víctimas.
Las autoridades indicaron que Ramírez Guzmán registra dos antecedentes por encubrimiento propio y robo, correspondientes a los años 2018 y 2022. Por su parte, Arévalo Camey tiene un antecedente por posesión de droga para el consumo, registrado en 2025.