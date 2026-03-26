Localizan a una mujer fallecida dentro de un vehículo en carretera a El Salvador

El hallazgo causó consternación entre los conductores y transeúntes del sector.
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Una mujer fue hallada sin vida en el interior de una camioneta, en el kilómetro 16 de carretera a El Salvador, con dirección al oriente.
Transeúntes se percataron del cuerpo en dentro del vehículo que estaba estacionado en el carril auxiliar y dieron aviso a los Bomberos Voluntarios, quienes al llegar constataron que no contaba con signos vitales.
Los socorristas mencionaron que la causa de la muerte habría sido un paro cardiaco.
El Ministerio Público (MP) arribó al lugar y debido a la diligencias realizadas se generó congestionamiento en dicha carretera.