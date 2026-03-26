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Localizan a una mujer fallecida dentro de un vehículo en carretera a El Salvador

  • Por Geber Osorio
26 de marzo de 2026, 17:57
Una mujer se encontraba muerta en el interior de una camioneta. (Foto: PMT&nbsp;Fraijanes)

Una mujer se encontraba muerta en el interior de una camioneta. (Foto: PMT Fraijanes)

El hallazgo causó consternación entre los conductores y transeúntes del sector.

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Una mujer fue hallada sin vida en el interior de una camioneta, en el kilómetro 16 de carretera a El Salvador, con dirección al oriente.

Transeúntes se percataron del cuerpo en dentro del vehículo que estaba estacionado en el carril auxiliar y dieron aviso a los Bomberos Voluntarios, quienes al llegar constataron que no contaba con signos vitales.

La mujer aún no ha sido identificada. (Foto: PMT Fraijanes)
La mujer aún no ha sido identificada. (Foto: PMT Fraijanes)

Los socorristas mencionaron que la causa de la muerte habría sido un paro cardiaco.

El Ministerio Público (MP) arribó al lugar y debido a la diligencias realizadas se generó congestionamiento en dicha carretera.

La persona fallecida se encontraba dentro de una camioneta. (Foto: PMT Fraijanes)
La persona fallecida se encontraba dentro de una camioneta. (Foto: PMT Fraijanes)

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