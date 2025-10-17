Versión Impresa
Fingieron ser investigadores de la DEIC para secuestrar y asesinar a su víctima

  • Por Susana Manai
17 de octubre de 2025, 15:03
Según datos preliminares se reportan diez capturados este viernes. (Foto ilustrativa: istock)

Primeros capturados durante operativo relacionado a un caso de asesinato de 2023.

Al menos diez personas fueron detenidas durante una serie de 38 allanamientos realizados en los departamentos de Guatemala, Retalhuleu y Chimaltenango. 

Las detenciones están relacionadas con un hecho ocurrido el 19 de septiembre de 2023 en Amatitlán. Ese día, un grupo de personas que se hizo pasar por investigadores policiales secuestró a un hombre, quien posteriormente fue hallado sin vida en un área despoblada del municipio.

Este viernes se realizaron 38 allanamientos realizados en los departamentos de Guatemala, Retalhuleu y Chimaltenango. (Foto: PNC)
Capturados

Entre los capturados se encuentra

  • Nidia "N", de 36 años, acusada de intento de asesinato
  • José "N", alias "Nergal", de 26 años, presunto integrante del Barrio 18
  • Jhon "N", de 29 años, señalado de asesinato. 

(Foto: PNC)
También fueron aprehendidos Esvin "N", de 35 años; Claudia "N"; Clara "N"; Herber "N"; Esvin "N", de 30; Kevin "N", de 29; y Carlos "N", de 29 años, por los delitos de asesinato, asociación ilícita y comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. 

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)
(Foto: PNC)
Durante los operativos se localizaron cuatro armas de fuego, incluidas una carabina y un fusil, tres cargadores, municiones, teléfonos celulares y Q17,600 en efectivo

(Foto: PNC)
El operativo fue desarrollado por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal del Ministerio Público (MP).

