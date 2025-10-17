Fingieron ser investigadores de la DEIC para secuestrar y asesinar a su víctima

Primeros capturados durante operativo relacionado a un caso de asesinato de 2023.
Al menos diez personas fueron detenidas durante una serie de 38 allanamientos realizados en los departamentos de Guatemala, Retalhuleu y Chimaltenango.
Las detenciones están relacionadas con un hecho ocurrido el 19 de septiembre de 2023 en Amatitlán. Ese día, un grupo de personas que se hizo pasar por investigadores policiales secuestró a un hombre, quien posteriormente fue hallado sin vida en un área despoblada del municipio.
Capturados
Entre los capturados se encuentra
- Nidia "N", de 36 años, acusada de intento de asesinato
- José "N", alias "Nergal", de 26 años, presunto integrante del Barrio 18
- Jhon "N", de 29 años, señalado de asesinato.
También fueron aprehendidos Esvin "N", de 35 años; Claudia "N"; Clara "N"; Herber "N"; Esvin "N", de 30; Kevin "N", de 29; y Carlos "N", de 29 años, por los delitos de asesinato, asociación ilícita y comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.
Durante los operativos se localizaron cuatro armas de fuego, incluidas una carabina y un fusil, tres cargadores, municiones, teléfonos celulares y Q17,600 en efectivo.
El operativo fue desarrollado por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal del Ministerio Público (MP).