Caracas se encuentra en silencio y custodiada tras bombardeos por captura de Maduro

Las calles de Caracas, Venezuela, se encuentran desoladas, mientras que algunos ciudadanos realizan compras en supermercados.

Un silencio casi sepulcral y un fuerte olor a pólvora se adueñaron este sábado 3 de enero de Caracas luego de los bombardeos de Estados Unidos en la madrugada, en un "ataque a gran escala" tras el cual Donald Trump anunció la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Las persianas color gris bajas de los negocios pintan el desierto panorama que se extiende a lo largo de la capital. Unos pocos vehículos recorren las calles desoladas y se ven filas de compradores nerviosos, que dan algo de movimiento a la ciudad de seis millones de habitantes.

Agentes vestidos por completo de negro, con armas largas y lentes de sol, recorren el centro de Caracas, donde se ubican sedes ministeriales como el Ministerio del Interior y el Ministerio Público, así como en las oficinas de la policía científica CICPC.

También recorren el palacio de Miraflores, donde el presidente Maduro apenas días atrás ofrecía sus musicales mítines con improperios al imperialismo.

En el acomodado este de Caracas, largas filas se forman en las afueras de tiendas de comida, que venden sus bienes a puerta cerrada. Personas de todas las edades entran y salen nerviosas.

La captura

Tanto Maduro como su esposa Cilia Flores fueron capturados y sacados de Venezuela, según el presidente estadounidense Donald Trump. La vicepresidenta Delcy Rodríguez, la siguiente a cargo en la línea de mando, pide una fe de vida en tanto el paradero de ambos sigue sin conocerse.

Cuando alrededor de las 2:00 horas locales se escucharon las primeras explosiones en Caracas, vecinos se asomaron por sus terrazas y balcones para ver de dónde provenían los sonidos de aeronaves que surcaban el cielo.

Las ventanas temblaron por las ondas expansivas que se sintieron en diversos puntos de la capital.

"Fue horrible, sentimos los aviones pasar encima de nuestra casa", contó bajo anonimato un residente del barrio Coche, cercano a Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de la ciudad que fue impactado.

"No fue tanta la sorpresa porque nosotros ya teníamos previsto que en cualquier momento nos podían atacar", cuenta a la AFP Pastora Vivas, miliciana de 65 años.