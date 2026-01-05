Óscar Majus Koffler, el alemán que introdujo el cardamomo en Alta Verapaz

-

Guatemala es hoy una potencia mundial en la producción y exportación de cardamomo, un cultivo cuyo origen en el país se remonta a 1914. Detrás de su introducción está la historia de Óscar Majus Koffler, el inmigrante alemán que llevó esta valiosa especia a las tierras de Alta Verapaz.

La historia del cardamomo en Guatemala tiene un protagonista claro: Óscar Majus Koffler (13 de septiembre de 1872 a 23 de julio de 1936), inmigrante alemán reconocido como el pionero en la introducción de esta especia en Alta Verapaz, región que décadas más tarde se consolidaría como el principal epicentro productor del país y uno de los más importantes del mundo.

Registros históricos y estudios agrícolas indican que el cardamomo llegó a Guatemala en 1914, cuando Koffler realizó las primeras siembras en la finca Chinasayub.

El cultivo de cardamomo genera empleo e ingresos para miles de familias altaverapacenses. (Foto: MAGA)

Las semillas habrían sido traídas desde Alemania, país con el que su familia mantenía vínculos en el ámbito farmacéutico, lo que explica el interés inicial por una planta aromática de alto valor comercial.

En sus inicios, el cultivo tuvo un carácter experimental. No obstante, el cardamomo encontró en las tierras verapacenses condiciones ideales para su desarrollo: clima húmedo, suelos fértiles y abundante sombra natural. La rápida adaptación y los buenos rendimientos despertaron el interés de otros finqueros de la región.

Don Óscar Majus Koffler, impulsor de las primeras siembras de cardamomo en Alta Verapaz en 1914. (Foto: Verapaseando por la Historia)

Durante las décadas de 1920 y 1930, el cultivo comenzó a expandirse hacia otras fincas de Alta Verapaz, sentando las bases de una actividad agrícola que con el tiempo transformaría la economía local. Lo que inició como un ensayo se consolidó gradualmente como una alternativa productiva de alto valor.

El cardamomo encontró en Alta Verapaz condiciones ideales de clima y suelo para su desarrollo. (Foto: MAGA)

Con el paso de los años, el cardamomo se posicionó como uno de los principales productos de exportación de Guatemala. En la actualidad, el país figura entre los mayores productores y exportadores a nivel mundial, con Alta Verapaz concentrando gran parte de la producción y generando empleo e ingresos para miles de familias.

Guatemala figura entre los principales productores y exportadores de cardamomo a nivel mundial. (Foto: Agexport)

A más de un siglo de aquellas primeras siembras, el legado de don Óscar Majus Koffler permanece vigente. Su iniciativa no solo introdujo una nueva especia al territorio guatemalteco, sino que marcó el inicio de una actividad que redefinió el rumbo económico y agrícola de Alta Verapaz, dejando una huella profunda en su historia productiva.

Lo que comenzó como una siembra experimental derivó en una de las principales exportaciones guatemaltecas, evidenciando cómo la adaptación agrícola y las condiciones locales definieron el papel de Alta Verapaz en la producción mundial de cardamomo.