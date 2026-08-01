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Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, llega a Guatemala

  • Por Jessica Osorio
01 de agosto de 2026, 17:41
Guatemala recibe a Pietro Parolin para conmemorar los 90 años de relación del país con la Santa Sede. (Foto: Minex/Soy502)

Guatemala recibe a Pietro Parolin para conmemorar los 90 años de relación del país con la Santa Sede. (Foto: Minex/Soy502)

Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, está en el país como parte de una visita oficial.

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La Cancillería dio a conocer que Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, acudió a Guatemala como parte de una visita oficial.

El religioso fue recibido en el Aeropuerto Internacional La Aurora por la vicecanciller María Luisa Ramírez.

"La visita se enmarca en la conmemoración de los 90 años de relaciones diplomáticas entre Guatemala y la Santa Sede", informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).

La vicecanciller María Luisa Martínez se reúne con el secretario de la Santa Sede, Pietro Parolin. (Foto: Minex/Soy502)
La vicecanciller María Luisa Martínez se reúne con el secretario de la Santa Sede, Pietro Parolin. (Foto: Minex/Soy502)

La dependencia agregó que dicha visita reafirma los lazos de amistad, diálogo y cooperación entre ambas partes.

Se tiene conocimiento que el Cardenal Parolin oficiará una misa solemne en la Catedral Metropolitana el 2 de agosto.

En la actividad se prevé la presencia del presidente Bernardo Arévalo, así como integrantes del gabinete de Gobierno y el Cuerpo Diplomático.

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