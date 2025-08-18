Carlo Ancelotti no convocará a una gran estrella de Brasil

-

El técnico de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, ha optado por darle un descanso a Vinicius Jr. y no lo incluirá en la convocatoria para el enfrentamiento ante Bolivia por las eliminatorias rumbo al Mundial.

Según varios periodistas en Brasil, el nombre del extremo del Real Madrid no aparece en la lista preliminar de convocados para los próximos compromisos clasificatorios. Este documento ya fue remitido a la FIFA y a los clubes durante el fin de semana, lo que confirma la ausencia del número 7 de la Canarinha.

Vinicius se encuentra suspendido por acumulación de amarillas, lo que le impedirá disputar el duelo ante Chile en el estadio Maracaná, programado para el 4 de septiembre.

Aunque estaba habilitado para jugar contra Bolivia el 9 de septiembre en El Alto, Ancelotti ha decidido prescindir de él en esta ocasión, con el objetivo de evitarle el desgaste del viaje y permitirle recuperarse.

En la nómina preliminar sí aparecen jugadores como Neymar y los también madridistas Rodrygo y Éder Militão, quienes no estuvieron presentes en la primera convocatoria de Ancelotti en junio debido a lesiones.

La convocatoria oficial será anunciada por Ancelotti el próximo 25 de agosto, en una conferencia de prensa que se llevará a cabo en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), en Río de Janeiro.