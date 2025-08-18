¿Último baile del 10? Messi podría despedirse de la Albiceleste

-

El capitán Lionel Messi y Franco Mastantuono, flamante incorporación del Real Madrid, destacan como las principales sorpresas en la lista preliminar presentada por el entrenador Lionel Scaloni para afrontar las dos últimas fechas de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, certamen para el cual la selección argentina ya aseguró su clasificación.

Para Messi, los compromisos ante Venezuela y Ecuador podrían tener un tinte muy especial. Con la expectativa de que la Copa del Mundo de 2026 sea su última participación en este torneo, estos encuentros podrían marcar su despedida de las eliminatorias con la camiseta albiceleste. De hecho, ante la vino tinto sería su último partido en casa con Argentina en esta competencia.

Con la clasificación ya asegurada, Argentina disputará su último partido en casa antes del Mundial frente a Venezuela, en un duelo que se anticipa con estadio lleno y que podría servir como homenaje a Messi en este tramo final de su trayectoria internacional.

#SelecciónMayor Prelista de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas pic.twitter.com/rhuJLP7agX — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 18, 2025

Regresos importantes

Entre los convocados provisionales, llaman la atención los retornos de Gonzalo Montiel, Marcos Acuña (River Plate) y Julio Soler (Bournemouth). Acuña y Soler comparten el puesto de lateral izquierdo, donde también aparece Nicolás Tagliafico, habitual en esa posición.

Además, Alan Varela (Porto), Nicolás Paz (Como 1907) y Valentín Carboni (Genoa) continúan consolidándose como opciones firmes para el cuerpo técnico de cara a la próxima Copa del Mundo, al igual que Mastantuono, quien empieza a ganar terreno.

Con 35 puntos y una ventaja de 10 sobre Ecuador y Brasil, la selección argentina lidera con comodidad la tabla sudamericana. Las tres selecciones ya tienen su lugar asegurado en el Mundial que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.