¡Pidió cambio de delito! La audiencia del conductor que embistió a motorista

Carlos Acevedo, acusado de embestir a un motorista en zona 9, enfrentará audiencia de etapa intermedia pero solicitó cambiar el delito imputado.

Carlos Acevedo, el acusado de homicidio en grado de tentativa por embestir el pasado 25 de septiembre al motorista Lankin Morales en la zona 9, solicitó cambiar dicho delito previo a determinar si irá o no a juicio.

La defensa pidió al juez Maximiliano Morales cambiar el delito al de lesiones gravísimas, pues señaló que la víctima solo perdió la pierna y que el acusado padece de problemas psiquiátricos. Además, se indicó que hay disposición de indemnizar a la víctima.

La defensa de Morales, así como el Ministerio Público, se opusieron a la petición de la defensa.

Posteriormente, el juez resolvió no cambiar el delito y mantener la audiencia de etapa intermedia en pie, pero dictó un receso para conocer otra audiencia.

Etapa intermedia

Se espera que se desarrolle la audiencia de etapa intermedia, en la cual el Ministerio Público presentará la acusación formal en contra de Acevedo.

Además, mostrará los medios de convicción en su contra.

El juez tendrá que decidir si Acevedo enfrenta juicio y por qué delito.

El caso

El 25 de septiembre de 2025 se registró el incidente en la zona 9 capitalina.

Acevedo conducía un vehículo tipo camioneta cuando embistió en tres ocasiones al motorista, el cual se encontraba esperando a que el semáforo marcara el rojo.

A raíz de los golpes que sufrió el joven, una de las piernas le fue amputada.