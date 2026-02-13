Juez resuelve petición de medida sustitutiva de Carlos Acevedo

Carlos Acevedo, acusado de embestir a un motorista en zona 9, pidió una medida sustitutiva.
Este viernes 13 de febrero estaba programada la audiencia de etapa intermedia en contra de Carlos Acevedo, acusado de homicidio en grado de tentativa, por haber embestido a un motorista en la zona 9 capitalina.
Esta audiencia no se desarrolló, pues previamente, la defensa solicitó al juez Maximino Morales que le otorgara una medida sustitutiva, pero el juez rechazó la petición.
Posteriormente, la defensa pidió que fuera trasladado de prisión, del Preventivo para Varones de la zona 18 a Mariscal Zavala, pero el juez también rechazó lo solicitado.
Luego de resolver, el juez informó que la audiencia en donde decidirá si Acevedo enfrenta juicio o no, se desarrollará el 19 de marzo próximo.
El caso
El 25 de septiembre de 2025 se registró el incidente en la zona 9 capitalina.
Acevedo conducía un vehículo tipo camioneta cuando embistió en tres ocasiones al motorista, el cual se encontraba esperando a que el semáforo marcara el rojo.
A raíz de los golpes que sufrió el joven, una de las piernas le fue amputada.