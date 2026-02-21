Carlos Alcaraz conquista el ATP de Doha tras aplastar a Fils

-

El tenista número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, cumplió los pronósticos y derrotó con una aplastante superioridad al francés Arthur Fils este sábado en la final del ATP 500 de Doha (6-2, 6-1) en 50 minutos.

El murciano de 22 años añade este título en Catar al Abierto de Australia conquistado en Melbourne hace unas semanas.

Alcaraz, que sólo ha cedido un set en sus cinco partidos en Doha, suma 12 victorias en otros tantos partidos esta temporada.

Para el siete veces campeón de Grand Slam fue el 26º título de su carrera, el 9º ATP 500.

Marcando el ritmo de los intercambios, soltando misiles con su saque (86% de puntos ganados con el primer servicio) y sólido al resto, Alcaraz cerró el partido con un ataque desde el fondo de la pista escalofriante.

Las palabras de Carlos Alcaraz:



"Es un gran comienzo de año. No fue fácil, para ser sincero, porque tuve que ser fuerte mentalmente con mi equipo. Estoy muy feliz y orgulloso de todo lo que he hecho hasta ahora, simplemente jugando un gran tenis."

"Después de cada torneo, tenemos que fijar nuevos objetivos. Estoy muy contento y orgulloso con todo lo hecho junto a mi equipo dentro y fuera de la pista", celebró Alcaraz, que cuenta ahora con una ventaja de 3.200 puntos sobre el italiano Jannik Sinner al frente de la clasificación mundial.

Para Fils, número 40 del ranking, que disputaba su tercer torneo después de una larga ausencia por lesión, el número uno del mundo español supuso un obstáculo insalvable al final de una gran semana en la que logró triunfos sobre los cabezas de serie como Jakub Mensik y Jiri Lehecka.

Acompañado por su nuevo entrenador Goran Ivanisevic, antiguo técnico de Novak Djokovic, Fils rindió homenaje a su rival, absolutamente intratable: "Ha sido una broma hoy", exclamó. "Lo siento mucho por esta final, que ha sido muy corta", añadió dirigiéndose al público.