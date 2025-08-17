Carlos Alcaraz jugará final del Masters de Cincinnati ante Sinner

-

El italiano Jannik Sinner, número uno del tenis masculino, acabó este sábado con el recorrido de ensueño del francés Térence Atmane y clasificó a la final del Masters 1000 de Cincinnati.

Sinner sudó más de lo esperado para doblegar a Atmane, número 136 de la ATP, en la primera semifinal en Cincinnati por 7-6 (7/4) y 6-2.

El día en que cumplió 24 años, Sinner se regaló un peleado triunfo frente al peligroso Atmane, la gran revelación de este torneo en el que disputó la fase de clasificación y sacó del camino a dos integrantes del top-10, Taylor Fritz y Holger Rune.

JANNIK SINNER. CARLOS ALCARAZ.



Ladies and gentlemen, we are in for a treat @CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/tbSSztiWps — ATP Tour (@atptour) August 17, 2025

Por otro lado, el español Carlos Alcaraz venció al alemán Alexander Zverev y avanzó a la final, donde le espera otro duelo de alto voltaje contra el italiano Jannik Sinner.

Alcaraz, segundo del ránking de la ATP, superó por 6-4 y 6-3 a Zverev, tercero del escalafón, que disputó el último set con visibles problemas físicos.

El español peleará el lunes por su primer título de Cincinnati después de la final perdida en 2023 ante Novak Djokovic.